16 dic 2018

A pocos días para la final de 'GH VIP' Suso Álvarez y el resto de concursantes están viviendo sus últimos momentos en la casa de Guadalix con muchas emociones entremezcladas, sobre todo después de la fiesta de recuerdos que les han preparado en el programa. Por eso no es de extrañar que Suso haya estado pensando en su chica favorita, Aurah Ruiz.

El catalán ha recordado como se conocieron realmente, algo que ocurrió antes de entrar a 'GH VIP' y que en el 'reallity' ambos han conseguido volver a retomar encendiendo de nuevo la mecha que quedó prendida entre los dos concursantes.

Según ha contado el concursante, ambos habrían tenido un affaire después de conocerse una noche y después Aurah desapareció e incluso le bloqueó del Wathsapp. Algo que poco después Suso entendió: "Había comenzado a estar con un futbolista", de lo que confiesa se enteró a través de la prensa.

Tras su último y desastroso encuentro, Suso no quiere perder la oportunidad que le ha vuelto a brindar el programa con Aurah y confiesa que quiere seguir conociéndola: "Me dejaste tan vacío aquí dentro y tú te lo estarás pasando tan bien fuera... Nos queremos mucho, pero la distancia nos está matando. Nos echamos mucho de menos. A mí no me apetece seguir soltero, prefiero estar contigo. Me apetece cuidarte, mimarte, hacerte cosquillas…".

Suso en uno de sus momentos más melancólicos desde la salida de Aurah Ruiz de 'GH VIP'. pinit

Y continúa: "Yo me he tirado a un precipicio y no me gustaría que saliera mal. Me gustaría durar un montón de tiempo. Me gustaría que construyéramos algo. Esto es complicado. Aquí se suda, todo el mundo opina de ti. Luego hay mucha gente que quiere quedar bien y hacer como que es normal, como que es bueno y todo perfecto. Eso es una mierda que te cagas porque en los humanos hay errores. Eso de ir a la tele a quedar bien no lo comparto, hay que ir a sentir y no pensar. Eso para mí es un buen concursante. Yo juro que no he pensado cómo lo he hecho en todos los realities que he estado, pero los he sentido con intensidad".

Unas confesiones que Suso ha querido rematar con una última advertencia: "Aurah, te echo mucho de menos. Pórtate bien, no quiero rumores eh, no vivo de eso. Ya sabes que esas tonterías no las voy a aguantar. Llévate bien con mi madre".

