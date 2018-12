17 dic 2018

Este viernes el productor estadounidense Harvey Weinstein ha sido demandado por una actriz que por el momento no ha querido desvelar su identidad, que lo acusa de abuso sexual y de amenazarla con afectar a su carrera si no cumplía sus pedidos. Pedidos a los que Weinstein le habría intentado convencer afirmando que él era la puerta para cumplir sus sueños profesionales "Me acosté con Jennifer Lawrence y mira dónde está; acaba de ganar un oscar", habría asegurado a la víctima, a la que también advirtió que si no accedía a ello nunca llegaría a ser una estrella del cine.

La mujer, que ha preferido mantener su identidad en el anonimato, asegura que conoció al ex productor en el Festival de Cine de Sundance en 2013 y que se reunieron en un cuarto del Waldorf Astoria de Park City para discutir sobre distintas oportunidades laborales. En un momento dado y, según ha relatado la actriz, ella se dirigió al baño y Harvey Weinstein comenzó a seguirla masturbándose, también la habría obligado a practicar sexo oral, todo ello amenazándola con perjudicar su carrera.

Desagradables encuentros con Harvey Weinstein que habrían tenido lugar en varias ocasiones, en las que la víctima asegura que el ex productor la sometía a todo tipo de forzosas situaciones sexuales.

A raíz de estas informaciones tanto el equipo legal de Harvey Weinstein como la propia Jennifer Lawrence se han manifestado al respecto.

Por su parte Jennifer Lawrence ha asegurado que jamás tuvo trato con el productor que no haya sido de carácter profesional: "Mi corazón está roto por todas las mujeres que han sido víctimas de Harvey Winstein", ha afirmado en un comunicado. "Yo solamente he tenido trato profesional con él. Este es otro ejemplo de las tácticas depredadoras y mentiras en las que se involucraba para atraer a tantas mujeres".

La productora de Harvey Weinstein por su parte asegura que se trata de una denuncia que solo quiere dañar la imagen del ex productor: "Esta demanda fue presentada y actualizada estratégicamente sin previo aviso o intento de contactar a los abogados del señor Weinstein por una razón; estaba destinado a avergonzar al señor Weinstein y obtener atención mediática sin control".

Cierta o no la denuncia, unas 60 mujeres han asegurado ser víctimas de los abusos de Harvey Weinstein. Una gran suma de denuncias que han dado fuerza y voz al movimiento #MeToo, uno de los movimientos más virales en redes sociales para denunciar el acoso sexual en la industria del cine y que también ha logrado traspasar otros sectores.

