17 dic 2018

Sofía Suescun está en el punto de mira y no precisamente por algo bueno. La ganadora de 'Gran Hermano 16' y 'Supervivientes 18' ha querido dedicarse ahora a la música y en seguida ha compartido a través de las redes sociales su nuevo 'single', llamado 'Muévelo'.

Aunque desconocíamos esta faceta musical de Sofía lo cierto es que ella disfruta haciéndolo. De hecho, junto a la canción ha sacado 'videoclip': unas oportunidades que la hija de Mayte Galdeano ha tenido sin problema alguno. Esto ha sido una de las críticas que ha recibido: tener tantas facilidades que, otros artistas con mayor talento musical, no tienen.

Sofía Suescun acudió el pasado domingo, 16 de diciembre, a 'Viva la vida' para presentar su 'single'. Sin embargo, su actuación no ha sido la mejor de las que han pasado por allí y eso ha hecho que miles de seguidores criticaran duramente su actuación, tachándola de "embarazosa".

"Me indigna ver a Sofía Suescun cantando en riguroso playback con una voz robótica mientras hay tantos buenos artistas que no tienen la oportunidad de salir en los medios", escribían. Además, una de las cosas que más ha indignado a la gente es que Sofía Suescun usara 'playback': "¿Puede hacer peor el playback? Encima que no es su voz, hace mal el playback. Esta niña es horrorosa". "Sofia haciendo playback es lo más embarazoso que he visto hoy", escribían algunos usuarios.

