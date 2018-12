19 dic 2018

La gran promesa de 'Operación Triunfo', Amaia, se ha pronunciado respecto a las imágenes que salieron de su ruptura con Alfred. Toda España atenta, y todos los medios dando cobertura a uno de los peores momentos de la vida delos triunfitos.

Amaia, a punto de sacar su nuevo disco, publicó el otro día en su perfil de Instagram un anuncio de una nueva canción, que se queda realmente en avance. Todo el mundo está con las expectativas muy altas con el nuevo proyecto de la cantante. Y ella, mientras tanto, contesta para sus seguidores preguntas que van desde su nuevo disco, hasta la sonada ruptura con otro de los concursantes de 'Operación Triunfo', Alfred.

Las palabras de Amaia son bastante duras respecto a la publicación de las fotos, e incluso parte de la conversación. La triunfito confiesa que se sintió casi humillada por la exposición de la ruptura, que era un momento íntimo de su vida. Pero esto es lo que pasa cuando terminas convirtiéndote en un personaje público. "No era una foto de la calle. Es que salían cosas de la conversación, aunque algunas eran mentira: tampoco la entendió muy bien porque había cosas que nunca dijimos. Pero hay cosas que sí eran verdad. Y es como: ¿cómo sabe que hemos dicho esas cosas?", contaba Amaia para Jenesaispop. Y además, por si tiene poco con lo que aparece en los medios, también se dedica a hacer búsquedas en Twitter con su nombre para saber qué se está hablando de ella.

No es lo único que ha contado que ha dejado a todos boquiabiertos. Reconoce que hubo un momento en el que se le estaba subiendo a la cabeza: "He estado un poco gilipollas, se me subió a la cabeza y fue mi hermano quien me lo dijo". Con lo dura que fue su preparación y actuación en Eurovisión, los conciertos de gira y sus historias con Alfred, llegó un momento en que su hermano le tuvo que decir: "Oye, Amaia" y a ella le bastó esto para darse cuenta que se le estaba escapando de las manos la situación.

