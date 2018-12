19 dic 2018

Aunque Adara y Hugo estén viviendo los mejores momentos de sus vidas juntos, el camino para llegar hasta aquí no fue realmente fácil. Se encontraron con críticas de todo tipo en las redes y de los seguidores que vieron la edición de 'GH 17' y a Adara con Pol Badía. Pero lo peor fue su familia, y así lo cuenta Adara.

Tal y como cuenta la ex concursante de 'Gran Hermano', ella siempre había querido ser madre a su edad, los 25 años. Pero a su familia no le hizo gracia. De hecho recalca: "Les impresionó que me quedara embarazada llevando tan poquito tiempo con él". Pero los problemas vienen de antes. Puesto que el que no agradaba a la familia realmente era él, y no tanto el embarazo deseado de Adara.

"Mi madre y Hugo tienen la misma edad (45 años)", comentaba Adara. Esto generó varias discusiones en el seno familiar. Y al principio no lo aceptaban pero tuvieron que respetar la decisión de Adara. Según sus cálculos saldría de cuentas cerca del 14 de febrero. Y no le tiembla la voz reconociendo que si es por ella se casaba mañana mismo con Hugo.

No se limitó a hablar sólo de su vida para el portal de Outdoor, sino que también volvió a hablar de su ex Pol. Aunque en su momento dijo que se alegraba de que por fin saliese del armario, las aclaraciones de Adara y su frustración en su relación con Pol dejan muy claro las intenciones de este. "Las cosas siguieron con otros chicos fuera de 'GH'. Veía mensajes y cosas...Yo se lo decía, pero él me seguía diciendo que eran amigos, que eran bromas. Lo último que vi fue una conversación con un chico conocido que le decía que fuera a verle a Canarias. Pol le decía que no podía ir porque estaba malo y él le respondía: por eso no me das de tu medicina". Y además, no se cree la relación con Maestro Joao, sino que cuenta que para ella es una relación por intereses. Pero para ella: "La puerta está totalmente cerrada".

