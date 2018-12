20 dic 2018

Uno de los finalistas ha explotado en el confesionario y le ha dicho al S√ļper sus malas intenciones de cara a la final. No pod√≠a ser otro ahora mismo que Suso, que no s√≥lo crea pol√©mica dentro de la casa, sino que fuera tambi√©n tiene a los plat√≥s ardiendo.

Esta llevando muy mal la recto de la final, y es que desde que se fue Aurah, como el mismo ha comentado, ha perdido la ilusi√≥n de llegar a la final. Despu√©s de estas palabras no lo dudamos. Incluso ha pedido a sus seguidores y sus apoyos de fuera que dejen de votar. Cabe la posibilidad de que abandone antes de que llegue la gala. ¬ŅSer√° capaz?

√Čl quiere verse ganador, no ser uno de los finalistas. Para llegar a la final y no ganar prefiere quedar d√©cimo. "Voy a ir a la final de 'Gran Hermano' a aplaudir y a m√≠ no me sale de los huevos ser solo finalista de 'Gran Hermano'", comentaba en el confe. Y es que, "ir a la final sin esperanza ninguna es asqueroso". Suso cree que va a ganar Miriam, y su escasa humanidad le abruma.

"Yo me esperaba al menos una final donde todos fu√©ramos importantes y veo una final apote√≥sica a favor de Miriam y qu√© voy a hacer ah√≠. Los tuits de Miriam‚Ķ Todos buenos‚Ķ Ella con una fuerza, con una frivolidad‚Ķ Veo una Miriam muy fr√≠a y con mucha ira. La veo muy robot. No estoy viendo humildad ni coraz√≥n. Lo que veo es terror√≠fico, pero me callo porque no quiero luchar en esa guerra", dec√≠a. Pero el momento que dej√≥ a la audiencia en shock, fue cuando dijo: "¬ŅYo voy a estar ah√≠ de pie? Yo soy capaz de pirarme". Esperemos que no lo haga porque ser√≠a un gesto muy feo. No s√≥lo eso. Podr√≠a llevarse una buena reprimenda por parte de 'GH' y dar una mala imagen a sus seguidores, audiencia y a todos los concursantes y miembros del debate de 'Gran Hermano'.

Para lo que igual no está preparado Suso es para hacer frente a todo lo que hay fuera esperando por él. Desde las especulaciones de una de sus amigas más cercanas de que Aurah va a abandonarle por uno más rico, hasta las peleas que esta y Sofía Suescun están protagonizando por los platós de Telecinco. Por fin, en breves, conoceremos al ganador de 'GH VIP 6'.

