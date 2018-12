17 dic 2018

El finalista de 'GH VIP', Suso, tendrá el jueves fuera de la casa de Guadalix muchas cosas que explicar y muchos problemas a los que hacer frente. Entre ellos: explicaciones a Aurah, y lidiar con las discusiones de esta con su gran amiga: Sofía Suescun.

Emma García ya reconoce que por fin se siente a gusto en 'Viva la Vida', aunque echa de menos a los tronistas de 'MYHYV'. ¿Pero cómo va a echar de menos a los tronistas con el espectáculo que han dado Sofía y Aurah?

Aurah no es la chica que a Sofía Suescun le gustaría para Suso, y hoy se lo ha dejado claro: "Eres una celosa y una insegura, quiero lo mejor para Suso y eso no eres tú". Además ha hecho un comentario que ha saltado las alarmas de los colaboradores y del público, asegurando que Aurah había dejado fuera a Suso por un chico más famoso que él. Pero la novia de Suso no se iba a quedar callada, y le dejó claro que no era su amiga su no respetaba que tuviese una chica fuera y que estuviese enamorado.

Sofía se quedó más tranquila cuando le dejó claro a Aurah: "Yo no soy periodista, gano realities y colaboro en programas porque voy triunfando por la vida", cuando esta le dijo que se documentase bien para hablar. Pero esta pelea no queda aquí. Sofía Suescun actúa por primera vez en 'Viva la Vida' e interpreta su single. Y las risas de Aurah no fueron pocas añadiendo: "La gente ve el videoclip para reírse de ti".

Hace unos días Suso dedicaba a Sofía unas dulces palabras a través del Súper, mientras su novia le dice al oído que tiene mucho apoyo fuera. ¿Cómo afectará la pelea de Sofía y Aurah a la final de Suso en 'GH VIP'?

