20 dic 2018

Desde la salida de Makoke de la casa de 'Gran Hermano Vip', se viene hablando de su estrecha amistad con Tony Spina. Cuando él salio de la casa, la primera noche, se fueron de fiesta juntos. Y desde entonces las cámaras los pillan inseparables.

Primero fue una noche de hotel, que ambos negaron que hubiese pasado nada, y luego se les ve juntos bajando de un taxi con muchísimas maletas. De repente: "Nos gusta todo del otro", según una entrevista conjunta. Este juego al despiste de los ex concursantes de 'GH VIP', tiene a todos locos, y Kiko tiene algunas cosas que decir al respecto.

"Quiero a Makoke y a las personas a las que quiero no quiero que las chuleen", comenta a Kiko. Parece ser que lo que más le preocupa es que Tony Spina esté aprovechándose de su exmujer para salir en las portadas de las revistas, protagonizar historias e ir a contarlas, como Kiko, a Sálvame. Porque, ¿qué otra oportunidad tiene Tony de hacer una portada tan exclusiva? Ahora mismo, ninguna. Además, como han comentado en el programa, "a Tony no le gusta solo Makoke, le gustan otras mujeres". Como cuando le preguntaron con quién se iría en una noche de fiesta y dijo: "Con la primera que se deje". Tanto no le gustará Makoke, o igual se ha dado cuenta fuera de la casa de Guadalix.

Matamoros también hace apuntes en relación con él, puesto que en la entrevista hablan de él. "Me parece muy feo que diga que ha rejuvenecido gracias a él, yo siempre he hablado bien de este chavalín, ha sido desafortunado… es muy bobo. Me parece de mal gusto, no es elegante, no lo puedo aplaudir", y que conste que le da igual que vivan juntos siempre que no sea en una de sus casa. Sin olvidarse de que él sigue siendo protagonista de las conversaciones de Makoke: "Si están hablando de ellos y de su relación no sé a qué viene tanta mención a mí".

