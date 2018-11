27 nov 2018 Corazón

Salieron a la luz fotos de Kiko Matamoros y Sofía Suescun tonteando y ahora un mensaje amoroso del colaborador de Sálvame a la ganadora de Gran Hermano 16. Aunque él dice que no le importaría tener algo más con ella, y Sofía que le ve "como un padre", lo cierto es que la pareja está dando mucho de qué hablar.

Sofía Suescun está de viaje en Los Ángeles junto a otras influencers españolas y entre fiestas, partidos de la NBA, turismo y fotos provocadoras en piscinas al aire libre, graba su próximo reality 'Los Mundos de Sofía' y saca a la luz mensajes cariñosos de Kiko Matamoros. Contestaba un cuestionario para el canal OUTDOOR de Telecinco en el que le pedían que leyese el último mensaje que había recibido: "Te quiero, solete" de Kiko Matamoros. Ella no añadió nada más, pero todo queda dicho.

La ganadora de 'Gran Hermano 16' provechó el mismo programa de 'Mujeres hombres y viceversa' para despotricar sobre su ex Alejandro Albalá y Chabelita, y dejar claro que no considera que con Kiko haya algo más. "Lo veo como un padre. Con él tengo conversaciones maduras que no puedo tener con Alejandro”, decía.

Ex al que Kiko Matamoros se atreve llamar "nini" y bobo. A diferencia de ella, El colaborador de 'Sálvame' ha dejado claro que no le importaría tener algo más con Sofía. Un Kiko que se dejó ver bastante arrogante hablando de su ruptura con Makoke en la última aparición en el 'Deluxe', y no se ha medido tampoco para criticar al ex de Sofía. Sin embargo, con Sofía saca su lado más tierno... ¿para conquistarla?

El viernes Sofía estrena el 'reality' en el que hablará de su vida, 'Los Mundos de Sofía', y puede que explique muchas de las cosas que están pasando con Kiko Matamoros.

