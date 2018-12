20 dic 2018

María Pombo ha sido una de las muchas famosas que se han querido pronunciar ante la trágica muerte de Laura Luelmo. Una noticia que ha paralizado a los medios y que ha roto los corazones todo el país. Un caso que ha desatado el debate y la revelación de cientos de experiencias de mujeres que, como Laura Luelmo, también se han sentido perseguidas, acosadas o en situaciones peligrosas en la calle.

La 'influencer' María Pombo ha querido abarcar el tema con un mensaje de apoyo para la familia de Laura Luelmo y para todas esas mujeres que han tenido que pasar por situaciones machistas o de acoso.

Por eso la 'influencer' ha querido dar su punto de vista través de varios 'stories' de Instagram en los que ha revelado su propia experiencia traumática sufrida a causa de un ataque machista.

"Lamentablemente yo también he vivido situaciones asquerosas que como mujer me han marcado en mi vida y afortunadamente cuando viví esas situaciones siempre hubo una persona que me ayudó y sacó de esa situación. En concreto y en esas 3 circunstancias de mi vida, hombres buenos" (...) "Con esto, lo que he querido transmitir es un mensaje de esperanza y positivo, porque aunque vivimos en un mundo de mierda donde tragedias como la muerte de Laura y de tantas otras mujeres que han sufrido a manos de asquerosos y cobardes, también hay gente buena a nuestro alrededor", puntualiza la 'influencer'.

Y continúa: "Ojalá la violencia machista se condenase mucho más duramente. Ojalá estos'hombres' hubieran sido educados de otra forma. Y yo de camino a casa quiero ser libre, no valiente. Y para todas las mujeres que me han escrito 'No necesito que ningún hombre me proteja' yo sí, yo sí quiero que la buena gente combata a la mala. Así que hago un llamamiento a todos los hombres y mujeres que vean esto, yo sí necesito que me protejas, a mí, a mis hermanas, a mis primas pequeñas... si me veis en alguna situación crítica en la que yo no me pueda defender... protegerme, protegerme mucho, a mí no me va a sentar mal".

"Estas marcas de la mano de un hombre, afortunadamente se quedaron solo en un susto gracias a la ayuda de gente buena que reaccionó así al ver la situación", revela María Pombo en una foto en la que se pueden apreciar las secuelas del ataque en su brazo.

Un testimonio que ha generado un debate entre sus seguidores de Instagram ya que algunos ven este testimonio como un posicionamiento a favor de los hombres y otros como una forma de denunciar los ataques machistas sufridos por muchas mujeres que también han sido víctimas de este tipo de violencia.

