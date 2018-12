21 dic 2018

La abrumadora vida de una celebrities multimillonaria podría llegar a sorprenderte mucho. Pero la de Kylie, una de las personas más ricas del mundo con solo 21 años y una niña de 10 meses, te deja descoloca tus expectativas de una vida multimillonaria. Está tomando decisiones por Stormi que, no sabemos si a la pequeña cuando crezca, le hará mucha ilusión.

Travis ha concedido una entrevista en la que se ha detenido a contar cosas íntimas de su familia. Tal y como cuenta el, Stormi es una de las mejores cosas que le han pasado en la vida. Y eso que es pareja de Kylie Jenner. Sin embargo, la pequeña Stomi no era la gran ilusión de su padre. El matiz está en que él quería un niño, y cuando le dijeron que era una niña se desilusionó un poco. Pero ahora no puede estar mejor. También ha contado como la están educando. Y es mucho más estricto se lo que te puedas imaginar. Stormi tiene estrictamente prohibido ver la televisión. "Los niños están hoy todo el día con el iPad en la mano. Están absorbidos por la tecnología y nunca salen a jugar fuera de casa. Por eso le hemos prohibido a Stormi ver la televisión", explicaba. Y Kylie no es la única famosa que prohíbe esto a sus hijos, pues Madonna ya lo hizo en su momento.

También puede ser que esto sea así para que Stormi no tenga que encontrarse con los escándalos de sus tías y el resto de la familia en 'Keeping Up With The Kardashians'. Cuando sea consciente de soy y de que tiene una gama de maquillaje para ella con sus propios colores ya nos enteraremos de que le ha parecido las decisiones que han tomado sus padres sobre su vida.

¡Y otra cosa! Olvídense de la boda en secreto. Travis ha dejado claro que Kylie es la mujer de su vida, y que está pensando la mejor forma de decírselo y pedirle que se case con él. Así que, antes de la apoteósica boda de Kylie y Travis veremos la pedida de mano.

