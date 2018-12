21 dic 2018

Paris Hilton ha asegurado que ese anillo no se va a ninguna parte sin ella. Ha roto su compromiso, pero se queda el anillo con uno de los diamantes más valorados del mundo en su poder. Sus seguidores por fin han resuelto sus dudas e incluso saben por qué se lo queda.

La relación parece que se enfrió y los prometidos han decidido romper con su relación. A pesar de que las especulaciones de la posible boda ya rondaban por la alta esfera, la historia ha llegado a su fin. El actor de Hollywood, Chris Zylka, le regaló a la heredera de la cadena hotelera, un anillo de compromiso con un diamante como rezan las costumbres. El anillo lleva un diamante de nada más y nada menos que 20 quilates, valorado en 1,6 millones de euros o lo que es lo mismo que casi dos millones de dólares. Paris Hilton se lo queda pero no debería ser así.

La pareja seguirán siendo amigos, porque el verdadero motivo es que ella considera que él todavía no es el indicado. Si con todas sus posibilidades la relación se enfría… ¡Aquí no hay de dónde sacar más!

Que conste que el anillo no se lo queda por ella, ni por tener esta joya en su poder. Dice que es más bien por la firma Greene & Co, que fue quien lo diseñó. Ha obtenido millones en publicidad gratuita y ha accedido a que la modelo se lo quede. En California, según dicta la ley, si la novia es la que rompe el compromiso, debe devolver la joya. Sin embargo, esto no sucede si eres Paris Hilton. No tendrá ahora mismo un amor para toda la vida pero si la compañía de un diamante.

