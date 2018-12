25 dic 2018

Como un Francisco renovado. Así es como el cantante valenciano se presenta en los conciertos que ofrece tras su paso por 'Supervivientes' y el nuevo 'look' juvenil que luce. Cual tradición navideña, el artista ha actuado estas fechas en Madrid y con él hablamos de su nueva vida y de la importancia de su mujer en todo lo que hace.

Como siempre, sin pelos en la lengua, pero escocido por los reveses que le dan cada vez que habla de política.

Corazón La verdad es que sus conciertos son con cuentagotas. No sé si se hace esperar o que el panorama no está para muchos artificios.

Francisco Tengo un especial interés en cantar en Madrid en fechas navideñas porque me encanta traer a mis nietos y que conozcan la Plaza Mayor y el ambiente de la ciudad. Son fechas para disfrutar de las tradiciones, como comprar un cucurucho de castañas. Esas costumbres son las que quiero trasladar a mis familiares. Dicho lo cual, es verdad que me hubiera gustado cantar más días, pero no es fácil conseguir fechas en el Nuevo Apolo.

C. ¿Y cómo serán las Fiestas este año? Hasta hace poco lo celebraban en su casa de Altea, pero tras la mudanza a Valencia supongo será diferente.

F. Nos instalamos en Valencia para poder estar más cerca de mis hijos y nietos. Años atrás es verdad que venían todos a Altea y quedan buenísimos recuerdos que mi nieta mayor no olvida. La Nochebuena en mi casa es muy especial ya que damos los regalos y cenamos juntos.

C. Supongo que aprovechará para cantar.

F. Qué va, yo nunca canto en mi casa porque me da mucha vergüenza. Si mis nietos cantan un villancico les acompaño, pero sin levantar mucho la voz. Soy muy tímido para eso y hay veces que esa timidez se puede confundir con ser antipático, pero te aseguro que me cuesta muchísimo cantar fuera de un escenario.

C. ¿Qué ha supuesto la música en su vida?

F. Mi vida entera. Llevo 37 años desde el éxito de Latino pero piensa que empecé a los 17 y tengo 59, por lo que calcula. Últimamente me ha dado por recordar y hacer autocrítica.

C. ¿Y para cuándo un musical sobre toda su vida y la banda sonora que le ha acompañado?

F. Sería un gran proyecto porque hay material de sobra. Ahora preparo un disco de áreas de opera acompañado por las mejores orquestas del mundo.

C. ¿Tiene miedo a perder la voz?

F. Tengo asumido que mi voz no será eterna pero sé que cuando llegue ese momento me daré cuenta y me iré. Uno de los mejores consejos que me han dado en mi vida fue el de doña Concha Piquer. Tras triunfar en la OTI me invitó a su casa. Recuerdo que fue muy cariñosa y me dijo que nunca tuviera que retirarme nadie. Le pregunté precisamente por su retirada. Conocía sus canciones por mi madre y tenía esa curiosidad. Su respuesta fue que tras una actuación comprendió que ya no cantaba como ella podía y decidió no actuar más. De ahí su consejo de que nadie me retirara.

C. ¿Deduzco que todavía se gusta cuando canta?

F. Por supuesto. Me exijo más que nunca desde que hace cinco años dejé de fumar. Tras una gala con bronquitis tuve un aviso de neumonía. Por entonces fumaba tres paquetes de Ducados y era una burrada, encima maltratando mi voz. El doctor me dijo que estaba en el abismo. Si lo dejaba había posibilidades, pero si seguía, a los 65 años iba a tener una máquina de oxígeno en mis espaldas. Y mi cabeza lo entendió perfectamente. Igual que el día que dejé de tomar cubatas. De eso hace ya quince años, y hoy solo tomo algún buen vino o una cervecita.

C. ¿Le preocupa el futuro? Se lo digo porque se ha comentado mucho que su situación económica no era muy boyante y eso, cuando uno se acerca a ciertas edades, puede quitar el sueño

F. Como todos los artistas he tenido épocas muy buenas y años en los que no generaba. He sabido invertir en viviendas y nunca he tenido que pedir nada a nadie. No es verdad que esté fatal y no voy ni a comentar las cosas que han dicho de mí después de participar en el reality de Supervivientes. No he visto los debates que se han hecho a raíz de mi presencia. Tengo mi casa y mi trabajo y nunca he dicho que estuviera en la ruina.

C. ¿Qué recuerdos le quedan de 'Supervivientes'?

F. Es el sacrificio más grande que he hecho en mi vida. Tenía claro que mi público iba cumpliendo años y había que conseguir llegar a los más jóvenes. Cuando me ofrecieron participar, mi primera respuesta fue que ni loco, pero tras hablar con mi yerno, que es un experto en publicidad, me animó. En ese sentido sí me he rejuvenecido.

C. ¿Le ha quedado alguna amistad con los otros concursante?

F. Pues te diré que nunca más he vuelto a verme con nadie. Hace poco mandé a algunos un Whatshapp de saludo y ahora les felicitaré las fiestas, más que nada porque soy el mayor y hay que dar ejemplo.

C. Paca lo pasó muy mal en los debates.

F. Eso me han dicho, y es una de las razones por las que no quiero ver nada. Lo que digan de mí me resbala porque tengo costra, pero a Paca que no la toquen. Y encima con mi hermano por medio, que siempre está a la que salta. Si sigue comiendo es porque me imita, pero lleva así muchos año.

C. Supongo no le felicitará la Navidad.

F. Para nada. Es verdad que tantas horas en el reality hace que todos contemos cosas que no deberíamos hacer públicas. Te aseguro que no se emiten muchos contenidos porque, si así fuera, más de uno tendría un disgusto. Dicho lo cual, lo pasé muy bien, fue una aventura increíble y aprendí a valorar las cosas que realmente importan.

C. ¿Cuánto ha engordado desde que terminó su aventura en la isla?

F. Diez kilos, pero ya no aumentaré de peso. Lo que ocurrió es que volví con 25 kilos menos y cuando me puse a cantar me asusté porque no tenía voz. Mi médico me dijo que era lógico, por esa bajada tan grande, y que comiera buenos chuletones para recuperar mi energía. A los 15 días ya estaba bien.

C. ¿Qué supone Paca paar usted?

F. Paca es mi mitad, yo no entendería la vida sin mi mujer. Tiene mucha influencia sobre mí, como yo sobre ella. Los dos tenemos nuestro carácter y claro que discutimos, como todas las parejas, pero a los cinco minutos ya nos hemos encontrado. Siempre estamos juntos.

C. ¿Qué le va a regalar?

F. Siempre flores. Paca tiene de todo y prefiero que ella se compre lo que quiera y yo seguir con las flores.

Me han anulado conciertos por mis declaraciones políticas"

C. ¿Le ha perjudicado en su carrera ser tan claro a la hora de manifestar sus ideas políticas?

F. Por supuesto. Me han anulado conciertos por mis declaraciones. Los últimos en Alcalá de Henares, en Asturias, en Valencia resulta que nunca hay fechas para mí.

C. Pues se comenta que en Valencia va a arrasar VOX.

F. Eso he oído y te aseguro que no nos merecemos lo que ahora tenemos. No creo que sea democracia que te tomen por fascista por decir lo que piensas. ¿Te parece normal que porque no les haya gustado a algunos grupos políticos los resultados electorales de Andalucía estén animando a la gente a que salga a protestar a las calles? ¿Y los anuncios de revuelta en Cataluña? Es increíble. Hoy tengo muy claro a quien no voy a votar. No sabía de VOX hasta lo que pasó en Andalucía y te diré que me he alegrado muchísimo de su éxito. Ya está bien de que en Andalucía siempre estuvieran los mismos. Hay cosas de VOX que no me gustan pero no se les puede llamar fascistas. Tal y como está todo, te aseguro que en el año 1978 me he sentido mucho más libre que ahora.

C. ¿Qué desea para el 2019?

F. Salud, tranquilidad y paz, que nunca ha estado tan mal como ahora. Se ha creado un caldo de cultivo muy peligroso.

