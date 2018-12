26 dic 2018

Este fin de semana, José Manuel Parada se sentaba en el plató de 'Viva la vida'. Por supuesto, uno de los nombres que salían a la palestra durante la entrevista con Emma García era el de Carmen Sevilla que, como él, presentó durante años 'Cine de barrio'.

La conductora del espacio de Telecinco no dudó en tener unas palabras de cariño hacia Carmen, enferma de alzheimer desde hace años y de quien poco o nada se sabe desde que ingresó en la residencia, ya que los familiares tienen restringidas las visitas al ámbito más privado.

Emma sentenciaba: "Carmen era muy generosa, la gente le quería mucho, ha hecho muchos favores a mucha gente". Una sentencia que provocaba que Parada estallara y diera su propia versión sobre Sevilla. "Ha hecho muchas golferías a mucha gente. Me parece muy bien que hables así, pero no se puede decir: 'Ella era así'. Contigo era así, pero no con todo el mundo", comenzaba dejando a los colaboradores con la boca abierta.

No podéis decir que era tan buena, tan buena"

"Me mintió totalmente hasta el último momento. ¿Estoy mintiendo yo? Ella estuvo diciendo que no presentaba el programa hasta el último momento... No podéis decir que era tan buena, tan buena", continuaba explicando la situación de aquel tiempo en el que compartían pantalla.

El público empezó a abuchearle y Parada edulcoró un poco su exposición: "Esta historia ya la he contado. Delante del cadáver de Rocío Dúrcal le dije: 'Carmen, la vida es más importante que un programa de televisión'. No puede ser que tú y yo que hemos sido amigos todos los años no nos hablemos. Nos dimos un abrazo, ella se puso de rodillas y me pidió perdón, me pidió perdón muchas veces. Y ya está, ya está perdonado".

"Me gustaría darle un beso, sé que no me va a reconocer, pero quiero despedirme de ella. Me lo prometieron y no lo están cumpliendo. Me gustaría que ella se fuera bien y si no queréis que vaya pues ya está", concluía el invitado de 'Viva la vida'.

