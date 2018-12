28 dic 2018

El pasado fin de semana, José Manuel Parada protagonizaba una polémica al pronunciar unas duras palabras contra Carmen Sevilla en relación a un problema que tuvieron en el pasado por 'Cine de Bario'. Parada espetaba a Emma García, cuando esta decía que a Carmen la quería todo el mundo porque se había portada muy bien, que la que fuera su compañera había "hecho muchas golferías".

Ahora, Augusto, el hijo de la protagonista de la información, enferma de alzheimer desde hace años e interna en una residencia, le ha dado la réplica. Porque no está dispuesto a que se diga cualquier cosa sobre su madre y se salga impune. Y ha sido en 'Sálvame' donde le ha lanzado un mensaje muy contundente a José Manuel.

Que se responsabilice de sus declaraciones"

"Que se responsabilice de sus declaraciones. No voy a contestar a nada. Mi madre está defendida", aseguraba dejando entrever que habrá algún tipo de represalia judicial. "No os preocupéis, está más que cuidada", añadía como para zanjar las informaciones que han surgido de que Carmen no se encuentra en las mejores condiciones.

A lo que no contestaba Augusto era a la petición de Parada de una despedida de Carmen que parece no llegar. Y no creemos que esta intervención en el programa de Telecinco vaya a servir para que se destense la situación y se le allane el camino.

La queja de Parada se suma a la que, hace unas semanas, realizó Norma Duval -que fue contestada por Lolita Flores-. Parece que el hermetismo en torno a Carmen es total. Y que, al menos a corto plazo, no se va a abrir la veda para que todas esas personas que la quieren puedan darle un último beso.

