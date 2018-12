26 dic 2018

Ha tenido que ser en 'Ven a cenar conmigo' donde Colate ha hablado por primera vez de los problemas legales que tiene con Paulina Rubio, la que fue su mujer y con quien tuvo una sonada separación. Gracias a las preguntas de Gloria Camila y la insistencia de Barbara Rey, hemos conocido un poco más de los pensamientos de Colate.

Hasta el momento, el empresario se había mantenido muy discreto en cuanto a su relación con Paulina Rubio se refiere: "Yo me casé y me divorcié con un divorcio más sonado y pasé a ser un villano y me intentaron quitar la custodia", comenzaba a explicar.

"Tenemos la custodia compartida y por la madre me he quedado en Miami y no vuelvo a España que es donde creo que mi hijo sería más feliz y me habría podido desarrollar más", concluía. No ha sido uno de los mejores momentos de Colate durante su paso por este programa pues se le vió ligeramente incómodo al tener que hablar de su vida pasada junto a la cantante mexicana.

