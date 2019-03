6 mar 2019

Ya lo confirmó hace unos meses cuando acudió al programa de 'ven a cenar conmigo': "Yo me casé y me divorcié con un divorcio más sonado y pasé a ser un villano y me intentaron quitar la custodia". Pero estas declaraciones que dedicó exclusivamente a Paulina Rubio nada tienen que ver con las confesiones que ha realizado en exclusiva para la revista 'Semana'.

El empresario está harto y ha confesado que la cantante mexicana es la culpable de que lo haya pasado tan mal: "Paulina Rubio es la persona que más daño me ha hecho", asegura. Ha aprovechado su viaje a España para cargar contra Paulina, aunque no se espera que ésta conteste a las pullitas del empresario, ni si quiera por redes sociales.

La mexicana se encuentra ahora centra en 'La Voz': programa donde forma parte de los cuatro 'coach' de uno de los talent 'show' por excelencia de España. Sin embargo, parece que Paulina Rubio no lo está pasando muy bien pues hace tan solo unos días, era objeto de burlas en las redes sociales por equivocarse de su propia canción en pleno directo.

