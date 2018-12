26 dic 2018

Compartir en google plus

En estas fechas muchos han usado las redes sociales como reclamo para felicitar las navidades a todos sus allegados. Los futbolistas no han querido ser menos y han usado Instagram para desear unas felices fiestas a todos sus seguidores.

Ha habido algunos que han preferido posar solos ante las cámaras, como Sergio Ramos. Otros, que han usado los adornos navideños para conseguir una instantánea mucho más elaborada. Sin embargo, Cristiano Ronaldo ha posado junto a Georgina Rodríguez y todos sus hijos. Pero no ha sido una foto cualquiera.

Disfrazados de Papa Noel, el futbolista deseaba una feliz Navidad de la manera más especial posible. La foto ha enloquecido a todos sus fans que no han dudado en dar a 'me gusta' a la foto. Por su parte, la novia del futbolista ha preferido no publicar ninguna instantánea navideña aunque estamos seguras de que publicará alguna foto aprovechando el fin de año.

Más noticias de Cristiano Ronaldo

- El juguete de Georgina Rodríguez cuando Cristiano Ronaldo no está en casa

- Cristiano Ronaldo tendrá que aceptar en enero 2 años de cárcel

- Se filtra la confesión de Cristiano Ronaldo sobre la presunta violación