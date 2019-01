4 ene 2019

Las malas noticias rondan la vida del futbolista. Desde que se le denunciara por abusar sexualmente de una mujer hace unos años, el futbolista no ha dejado de ser el centro de los medios de comunicación. Aunque profesionalmente no ha cambiado nada (él sigue marcando goles aunque no en el Real Madrid), su vida personal se ha visto aparentemente afectada.

Con la llegada de Gerogina Rodríguez, muchos rumores aseguran que la relación que el futbolista tenía con su familia ya no es la misma. Aunque al principio de su relación, la modelo y la madre de Crsitiano mantenía una buena relación, al menos, delante de las cámaras, lo cierto es que desde que Georgina y Cristiano se mudaron a Turín, las relaciones son más tensas que nunca.

Según ha sacado en exclusiva 'Look', Ronaldo no ha acudido a Madeira para acompañar a su madre en su cumpleaños, algo totalmente impensable hace unos años. La familia del deportista ha estado siempre acompañándole en todo momento, siendo una piña inseparable. Hasta ahora. Por el momento, ninguno de los Aveiro se ha pronunciado al respecto. ¿Hay crisis en la familia del futbolista?

