26 dic 2018

De vez en cuando, en 'Sábado Deluxe' se sienta algún personaje al que estamos menos acostumbrado a ver. El pasado fin de semana, quien lo hizo fue Santiago Segura, que ya ha visitado el plató del espacio de Telecinco en ocasiones anteriores. Allí habló de sus proyectos profesionales, pero también dio alguna pincelada de su vida privada.

Por ejemplo, habló de un nuevo reto personal al que hace frente: vencer su batalla contra la báscula. Vamos, que se ha puesto a dieta. Una decisión heroica si tenemos en cuenta la dificultad que entraña empezar un régimen en las fechas navideñas, con todas las comidas copiosas de por medio.

Soy la persona más golosa que he conocido nunca"

"Los nutricionistas se han puesto de acuerdo y han dicho que comer menos es vivir más, pero más amargado", sentenciaba el cineasta tras haber asegurado que vivirá las Navidades con "angustia y depresión". Sobre todo, por no poder catar el dulce que es, según él ha asegurado, una de sus mayores tentaciones. "El dulce me entusiasma. Soy la persona más golosa que he conocido nunca. Conozco a gente que creo que me va a superar y no, al final los supero yo. Soy un adicto".

Santiago Segura durante su entrevista en 'Sábado Deluxe'. pinit

Segura, que se confesó muy autoexigente y dijo echarse broncas a sí mismo si no conseguía estar a la altura con su trabajo, se ha marcado este reto en el que, no nos cabe duda, también se regañará si intenta pasarse de la raya.

Esperaremos ansiosos para ver esa transformación física del nuevo Santiago Segura, un hombre que siempre ha conseguido lo que se ha propuesto. Seguro que esto, también.

