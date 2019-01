9 ene 2019

¿Sabrías decirme quién es sin tener pista alguna? Santiago Segura ha colgado hace a penas un día una imagen en la que sale completamente irreconocible. Muchos famosos han jugado al despiste colgando fotografías antiguas en las que todavía no eran tan conocidos.

Santiago Segura se ha unido a la moda y ha colgado una foto en su perfil de Instagram hace ni mas ni menos que 33 años. "Me manda un amigo esta foto. 1986, concierto de Queen en el estadio del Rayo Vallecano. Mi aspecto absurdo ya auguraba la degeneración sufrida posteriormente...", escribía el humorista.

Esta imagen no tiene nada que ver con el aspecto que tiene ahora Santiago Segura. De ahí que muchos hayan comentado la foto, alegando que por aquel entonces, era muy jóven y que por eso no se parece en nada: "Pues a mi me gusta el estilo, tenías un no sé qué...muy interesante", "Pues a mí,Santiago,me pareces guapísimo en esta foto", escribían algunos de sus seguidores.

