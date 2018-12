27 dic 2018

Ha estado tan activa durante el embarazo, que incluso hace un par de días nos mostraba una imagen haciendo 'running' en la que parecía que daría a luz de un momento a otro. Así ha sido. Ayer a última hora de la tarde, Barei informaba en su cuenta de Instagram, donde ha ido dando todos los detalles de su embarazo, que sus mellizos habían llegado.

Lo hacía con un fragmento de su videoclip más íntimo: en él, se ve la evolución de esos nueve meses de gestación de los que ha querido hacer partícipes a sus seguidores. Esos que en los últimos días se habían preocupado por ella y una enorme barriga que parecía estar a punto de explotar.

"Por fin están aquí los amores de nuestras vidas y a partir de hoy seremos 4 corazones latiendo junt@s... Fue intenso pero maravilloso y ahora toca recuperar fuerzas y dar lo mejor de nosotr@s con todo el amor que nos quepa", comenzaba a escribir al lado de ese clip.

"Quiero daros las gracias a tod@s por tantísimo cariño durante estos 9 meses, así que no se me ocurre mejor momento que éste para compartir con vosotr@s el videoclip más bonito e íntimo que he hecho nunca", concluía.

Además, en uno de sus 'stories', lanzaba un menaje de amor al productor y compositor Rubén Villanueva, padre de las criaturas. Una imagen en la que enseña las caritas de esos bebés que acaban de llegar al mundo.

