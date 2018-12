29 dic 2018

Si hay algo que no permite Nagore Robles es que se ponga en tela de juicio su relación con Sandra Barneda. Después de mucho tiempo, se soltaron y decidieron mostrar su amor con la naturalidad que no debiera de ser excepción en los tiempos que corren. Así que, que alguien insinúe que puede desear a otra mujer, hace que se encienda.

Lo pudimos comprobar ayer, en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Amal, una de las pretendientas del programa de Cuatro que presenta Toñi Moreno. Esta se dirigió a una de sus compañeras: "Has dicho que no intimas con él porque estás en el programa. Es decir, ¿en la calle sí intimas pero aquí no porque estás en un programa?".

A mí no me gustas tú, me gusta mi chica"

La respuesta de Nagore por lo bajo a estas palabras fue lo que dio pie a que se liara la bronca en el plató. "Más o menos como tú, Amal", le recriminaba Robles. Y Amal le contestaba: "¿Cómo yo qué? Te gusto".

Nagore sacó la artillería pesada: "A mí no me gustas tú, me gusta mi chica. A ver si te queda ya claro. Seguid, por favor. Jamás me gustaría alguien como tú. Pero no me quiero meter. Nunca voy a pretenderte a ti. Venga entonces".

A Amal, o a cualquiera de los concursantes del 'date' de Mediset se les habrán quitado las ganas de decirle nada a una Robles que saca las uñas por su relación si la situación lo requiere.

