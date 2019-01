29 ene 2019

Está el ambiente tenso con la huelga de taxistas en Madrid. Nagore Robles ha sido testigo de ello y ha narrado en su Instagram 'stories' un encontronazo con un taxista por tratar de defender a una mujer que estaba inmersa en medio de un problema con uno de los trabajadores de este sector.

"A mí no me insulte ¿vale? Ni tonta, ni imbécil, ni idiota, ni nada, no haga eso que hay muchos taxistas en esta vida que tiene mucha mas educación", contaba Nagore que tuvo que enfrentarse a uno de ellos. "No me vuelva a insultar que llamo a la policía", añade antes de que se escuche al taxista decir: "Ignorante cógete el diccionario".

Ha sido totalmente descortés, mal educado, agresivo..."

Robles colgaba, minutos después, un segundo vídeo en el que explicaba lo sucedido: "No me suelo meter en este tipo de historias pero es que un taxista estaba insultando a una mujer y solo le he dicho que no gritara y que no fuera agresivo, entonces me ha gritado a mí. Ha sido totalmente descortés, mal educado, agresivo...".

"Es una pena que tengan que luchar y revindicar de esta manera y que otros taxistas se estén llevando la fama por este tipo de personas. Quiero decir que estoy bien, todo esta en orden, es lo que pasa, lo peor de todo es que le he dicho a un policía que me estaba agrediendo y se ha marchado corriendo y me ha dicho que estaba trabajando", sentenciaba.

Nagore vuelve a generar una noticia pocos días después de que la revista 'Lecturas' sacase a la luz que no vive su mejor momento junto a su pareja, Sandra Barneda. Al parecer, tras una crisis, han decidido dejar de compartir techo para tratar de salvar su relación. Una circunstancia que puede haber afectado al carácter de Robles que, como ella misma dice, no suele intervenir en ese tipo de situaciones.

