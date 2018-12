31 dic 2018

El chófer de David Bisbal deja claro que él tiene una única verdad y que no tiene miedo a contarla. Y así lleva haciéndolo desde sus primeras apariciones donde criticaba a Elena por "tratar como un perro a David Bisbal".

La ex del cantante se casó hace unas semanas en La Habana, y en toda la historia se dejó ver un avión de Bisbal en stories de los invitados. Pero esto no era indicio de reconciliación ninguna, porque David Bisbal y Elena Tablada es muy posible que se vean en los juzgados en 2019. El cantante prefiere guardar silencio de momento, pero su chofer, Carlos Philli Llopi, no tiene miedo a contestarle a Elena sus demandas.

Según él, Elena está utilizando esta estrategia de poner una demanda para asustarle y evitar que siga dañando su imagen, pero no tiene miedo y piensa defender su historia a capa y espada. Añadiendo que detrás de todo esto también hay un interés económico. Tanto que ha dejado caer a 'Socialité' que si le invitasen pagando, llegarían a donde ella quiere. Y aprovechando esta ocasión, Patiño dejaba claro que siempre que él había hablado había sido gratis. Si Carlos cuenta todo lo que sabe: "Elena tendrá que irse de España".

El chófer sigue insistiendo en que es una mujer déspota y fría e incluso que tiene comportamientos racistas. "Como esta señora nos trataba de manera tan déspota, llegué a pensar que sí lo era. Te miraba por encima del hombro. Sí, un poco racista, o clasista. Y también se sentía superior a David. El pobre siempre hacía lo que ella quería", comentaba. Y aclarando que aunque ella nunca quiso trabajar, sí que hacía gastos inimaginables en caprichos, con las amigas o fiestas de las que Bisbal no tenía ni idea. "Es más, cuando él se iba de gira ella me daba hasta 500 euros para que los paparazzi no hicieran fotos de las fiestas de tres y cuatro días que hacía en la mansión de él". Y todo esto sin tener en cuenta las infidelidades, motivo por el cuál igual todavía David no ha querido meterse en esta polémica.

El chófer de Bisbal, Carlos Phillip, no le tiene miedo a Elena Tablada. Si ella sigue presionándole para que no hable, la verdad que saldrá a la luz será peor que todos sus intentos de sabotaje a Carlos.

Más noticias sobre David Bisbal y Elena Tablada

- David Bisbal y Elena Tablada se verán en los juzgados en 2019

- El regalo de David Bisbal a Elena Tablada por su boda, portada de 'Corazón'

- ¿Qué hacía David Bisbal mientras se casaba Elena Tablada?