Son épocas en las que se disfrutan con la familia. David Bisbal y Rosanna Zanetti están viviendo una de las mejores navidades de sus vidas pues pronto vendrá al mundo su primer hijo en común. Hace unas semanas anunciaron que será niño y aunque todavía se desconoce el nombre que le han puesto, está claro que tienen muchas ganas de verle la cara.

Y al parecer, no son los únicos. Hace tan solo dos días, el cantante publicaba un vídeo de su perrita Nala, de raza Chow Chow que lamía la tripa de Rosanna, embarazada de seis meses. "¡Nala sabe lo que viene en el 2019! ¡Qué bonica! ¡Cucha, cucha, cucha! No me ha podido salir más almeriense", escribía el cantante en su perfil de Instagram.

Un vídeo que ha enternecido a sus fans en cuanto el cantante lo ha publicado: "Voy a llorar. ¡Qué hermosura!", "Nada mejor que ese amor puro esperando la llegada del bebé", escribían algunos de sus fans. Rosanna Zanetti ha compartido un vídeo en el que la pareja muestra sus dotes con el baile. "Los 3 bailando un poco", escribía. Está claro que su amor está más que consolidado.

