31 dic 2018

Hace unos días, Kiko Hernández mostraba cómo había quedado su casa después de haber sufrido un misterioso robo tras el que, apuntaba, podía haber alguien a quien le molestara los 'bombazos' que da cada tarde en 'Sálvame'. Porque se ha convertido en uno de los colaboradores más incómodos para aquellos personajes que quieren mantener en secreto sus asuntos privados.

Sin embargo, a pesar de mostrar su casa por dentro en una revista, parece que no todo el mundo se ha creído su historia. No son pocos los que han puesto en entredicho que la sustracción de objetos haya sido real. Uno de los que han alzado la voz ha sido Pipi Estrada, antaño compañero suyo de trabajo, y que dice que Kiko tiene antecendentes de sobre como para pensar que es todo una engañifa.

Para mí, está bajo sospecha permanente"

Ha sido en unas declaraciones a 'Look' donde ha dejado claro que, para él, su versión no tiene veracidad. "Simplemente, para mí es un personaje que no tiene credibilidad, está bajo sospecha permanentemente", comienza el periodista deportivo antes de hacer acusaciones mucho más graves sobre Kiko.

"Un tipo que en un momento determinado se inventa un cáncer de páncreas tal y como está la situación. Yo fui de los que me solidaricé con él, le mandé mensajes de apoyo. No recibí contestación hasta días después, me sentí estafado emocionalmente y desde el punto de vista humano", sentencia con rotundidad.

"Un tipo capaz de estas cosas es capaz de inventarse absolutamente todo. Como he trabajado con él, sé de que pie cojea. Para mí no tiene ninguna credibilidad. El tuit está justificado", finaliza antes de recomendar a la Policía que le interrogue bien, que se aseguren de que no se lo está inventando.

