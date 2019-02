27 feb 2019

Pipi Estrada está destrozado. Así es como se ha dejado ver en las últimas horas tras conocer que Miriam Sánchez, la que fuera actriz porno conocida como Lucía Lapiedra, ha sido detenida por hurto de productos valorados en 900 euros en unos almacenes del centro de Madrid, según informa 'Cotilleos'.

Desde que se conociera la relacíon que Pipi Estrada mantenía con Miriam Sánchez, era normal verles hablar en los diferentes platós de televisión. Sin embargo, el amor se acabó y desde que su ruptura se convirtió en el tema de conversación de los medios de corazón durante semanas, Miriam Sánchez parece que no ha sabido llevar del todo bien su vida.

En unas declaraciones para la revista 'Semana', Pipi Estrada cuenta cómo se siente al conocer esta noticia: "No sé que le habrá podido pasar. No sé si ha sido por necesidad, por una enfermedad o que ha sido todo fruto de un mal entendido. A mí esto me ha pillado totalmente desprevenido", explica. Y concluye: "Miriam no tiene para tirar, pero tampoco tiene esa necesidad. Pienso yo. Aún sigo dándole vueltas al tema, porque no sé qué ha podido pasar".

Al parecer, el robo tuvo lugar en el Paseo de la Castellana y su detención se produjo delante de numerosos clientes, el pasado 24 de febrero: ese día pasó la noche en el calabozo y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ella.

