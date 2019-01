1 ene 2019

Laura Sánchez nació en Alemania, donde vivió durante un par de meses, hasta que sus padres decidieron trasladarse a Huelva. Pasados los años, Laura, se convirtió en actriz, empresaria y una de nuestras modelos más internacionales. 'Elle', 'Vogue', 'Marie Claire', 'Madame Figaro' o 'Donna', la eligieron para protagonizar algunas de sus portadas.

Además, ha participado en las campañas publicitarias de firmas como Trucco, Rolex, Kerastase, Caramelo, Victorio & Lucchino y Punto Blanco. Ha recibido los premios The Look of the Year de la agencia Elite y, entre sus trabajos fuera de España, figuran la Fashion Week de París y la Fashion Week de Milán.

Corazón La trayectoria profesional de Juanita tampoco tiene nada que envidiar a la de Laura, ya la hemos visto en los medios de comunicación.

Laura Sánchez Juanita es un caniche apricot, un regalo que me hicieron mi hija y David Ascanio, mi pareja.

C. Un perro no es un regalo cualquiera, ¿cómo reaccionó?

L.S. Cuando abrí la puerta y la vi con un lacito y un globo al cuello me quedé un poco sorprendida. Pero no me dio tiempo a decir nada. Inmediatamente, David y Naia, me explicaron que tenía dos meses, que era un caniche apricot y que venía de prueba el fin de semana. Yo creo que tenían más ganas ellos que yo de que se quedara a vivir con nosotros. Así que les dije: «esto no es una prueba». Una vez que entre en casa no se marcha. Entró y aquí lleva tres años y medio con nosotros. Para lo pequeña que era, jamás me hizo ninguna trastada y aprendió enseguida a comportarse.

C. ¿Qué hacía?

L.S. A las dos semanas aprendió a hacer sus necesidades fuera de casa. Pero tengo que reconocer que es un poco basurera: si el cubo de la basura no está cerrado, lo saca todo fuera para buscar comida. Como si no le diéramos de comer.

C. Es muy jovencita, ¿cómo es??

L.S. Me gustaría que hablara, es lo único que le falta por hacer. Tiene una personalidad muy marcada, lo entiende todo. Si está dormida y hablas de ella, levanta la cabeza. Es todo un personaje

C. ¿Hay algo que no le termine de gustar de su personalidad?

L.S. Es muy dramática, tiene un pelo que se le hacen muchos nudos y cuando la llevo a la peluquería para que se los quiten, se pone histérica. Es como si la llevara al matadero.

Juanita es muy dramática"

C. Por su profesión tiene que viajar, ¿cómo lo lleva Juanita?

L.S. Está muy acostumbrada: hay veces que se viene conmigo y otras se queda en casa acompañada. Pero si en algún momento se tiene que quedar con algún amigo, porque coincida que David también trabaja fuera y yo no me la puedo llevar, cuando la vienen a recoger la ponen la correa y sale de casa como si fuera su nuevo dueño. Tengo en la puerta del frigorífico una lista de amigos que se la han quedado, para seguir un orden, porque todos quieren llevársela.

C. Parece que fue un gran acierto que le regalaran a Juanita, pero, ¿cómo se lleva con David y con su hija?

L.S. Se llevan muy bien, pero la dueña soy yo y en eso no hay discusión ninguna, pero con mi hija tiene un amor idílico, es mutuo. Cuando llega Naia, se acaba el mundo, es su compañera.

C. Estamos en unas fechas en las que se regalan muchas mascotas y luego son abandonadas: ¿qué le diría a las personas que lo hacen?

L.S. Es un miembro más de la familia. Tener un animal, un perro, un gato, un conejo… implica una responsabilidad, no puede ser un capricho. Juanita vino de un criadero, pero no descarto adoptar, ella tiene su propia cuenta en Instagram (@juanitaascaniosanchez).

C. Es modelo, lleva más de cinco años con Bloomers&bikini (una marca de biquinis, lencería...) y con Go! Eventos, ¿de dónde le viene a usted las ganas por emprender tantos proyectos a la vez?

L.S. Creo que es genético, lo he heredado de mi padre.

C. ¿Tiene preferencia por alguna de sus actividades profesionales?

L.S. Disfruto con todo, con las reuniones como empresaria, con las sesiones de fotos para moda…, tengo la suerte de poder trabajar en lo que me gusta.

Soy una privilegiada, el mío es de los pocos oficios en que la mujer está infinitamente más valorada que los hombres"

C. Las mujeres estamos en un momento muy convulso, son muchas las reivindicaciones que se hacen para romper el 'techo de cristal'. ¿En el mundo de la moda hay desigualdad?

L.S. Soy una privilegiada, es en los pocos oficios en que la mujer está infinitamente más valorada que los hombres. Pero eso no quita que no me comprometa con los sectores en los que no lo están.

C. Y ahora, ¿qué le queda por hacer a Laura Sánchez?

L.S. Mi próximo objetivo es terminar mi carrera: me quedan dos añitos, es factible y no me importa lo que tarde. Estudiaba Historia y lo dejé cuando tuve a mi hija y ahora me he propuesto terminarla.

Más noticias de Laura Sánchez...

- Laura Sánchez y David Ascanio sorprenden con su boda secreta

- Laura Sánchez: "Mi padre me anima a que haga más desnudos"

- El desnudo integral (y artístico) de Laura Sánchez