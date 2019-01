2 ene 2019

Compartir en google plus

Álex González no quiere abrirse y contar sus historias de amor. En su última aparición ante los medios desmintió cualquier información que le relacionará con la actriz estadounidense Olivia Munn: "Yo no tengo pareja. A veces ves a dos personas juntas y aunque no haya beso ya piensas que son pareja. Pero Olivia y yo somos amigos", afirmaba hace unos meses.

Sin embargo, ha sido la revista 'Cuore' quién ha lanzado una moneda al aire al publicar unas fotos del actor en las que sale besándose con una chica. ¿Quién es ella? Lo cierto es que nadie lo sabe pero sí podemos afirmarle que es morena y por lo que parece, está coladita por él.

Después de que se hiciera pública su relación y posterior ruptura con la cantante Chenoa, muchas famosas han pasado por el corazón de Álex: Mónica Cruz, Adriana Ugarte y Beatriz Montáñez. Por el momento se desconoce la identidad de esta posible nueva ilusión del actor. ¿Habrá encontrado a su media naranja? Solo queda esperar a que sea el propio protagonista quien lo confirme o desmienta.

Más noticias de Álex González

- Álex González confiesa el trágico accidente que marcó su vida

- Álex González se toma con humor su operación de rodilla

- Olivia Munn viaja a Galicia para ver a Álex González