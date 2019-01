3 ene 2019

Han pasado ya cinco años desde que Sara Carbonero diera a luz al primero de los dos hijos que tiene junto a su marido, Iker Casillas. La presentadora ha querido recordar ese día y dedicarle unas bonitas palabras al pequeño en su cuenta de Instagram -donde hace unos días reflexionaba sobre el fin del año-.

"Hoy el día ha empezado diferente, después de dormirte muy tarde anoche por los nervios, mientras desayunábamos me has pedido que te contara algún recuerdo del día que naciste. Te he contado cómo fueron tus primeros días en el mundo, lo que nos hiciste sentir a todos al conocerte y ver por primera vez esos ojitos azules", comienza Sara con esta carta abierta.

Decirte lo orgullosa que estoy del niño en el que te has convertido"

"Ha sido justo antes de decirte lo orgullosa que estoy del niño en el que te has convertido y lo increíble que me parece que hoy cumplas cinco años. Cinco ya, te he explicado que me da un poco de vértigo y hemos apuntado la palabra en la lista de aquellas que todavía no conoces bien", prosigue ese largo texto que ha compartido con sus seguidores..

Y prosigue: "Después te he llevado al cole mientras escuchábamos 'Lady Madrid', por supuesto sin hablar para no interrumpir la canción y al dejarte allí y marcharme he notado que me había quedado con ganas de decirte alguna cosa más, cosas que no quedaría demasiado bien escribir aquí porque la gente puede pensar que no soy para nada objetiva, que qué voy a decir yo si soy tu mamá".

Emociones y sentimientos

"Podría sonar algo cursi... Ya sabes, ese tipo de cosas como que desde que naciste has tenido sin tú sospecharlo la habilidad de colocar todo en su sitio, de traer la paz, la calma y la relatividad a nuestras vidas. O que tienes un corazón gigante, que eres generoso, observador, detallista, empático y que tu sensibilidad y tu manera de ver el mundo te hacen único", continúa Carbonero.

"res generoso, observador, detallista, empático"

"Algunas de estas cosas tú ya las sabes, como que me encanta tu sentido del humor y tu curiosidad sin límites, la que en muchas ocasiones me deja sin respuesta o con una no del todo convincente. O que me enorgullece ver cómo te preocupas y te pones en el lugar de los que tienes alrededor y cómo siendo tan pequeño o quizá precisamente por eso supiste adaptarte con facilidad a los cambios, poniéndonoslo muy fácil a los demás, sin ni siquiera cuestionarnos nunca por qué todos los niños de tu clase hablaban diferente a ti", pone en valor Sara las virtudes del pequeño.

"Me he quedado con ganas de decirte que se me cae la baba cuando hablamos de emociones y veo en tus ojos y en tus preguntas el mismo interés que cuando vemos la última peli de 'Los Vengadores'. Por cierto, la que más nos costó identificar fueron los dichosos celos... O que deseo con toda mi alma que nunca pierdas...", finaliza, al menos el texto que se puede leer junto a esa foto de Martín jugado en el mar.

