Son muchos los famosos que aman los tatuajes y que optan por pintar en su cuerpo dibujos o frases que les han marcado e su vida. Justin Bieber es uno de ellos. Le conocimos cuando a penas alcanzaba la mayoría de edad pero cuando esto sucedió, el estadounidense decidió empezar por solo unos cuantos tatuajes.

Ahora, en su cuenta de Instagram luce un cuerpo lleno de dibujos y de frases. Sin embargo, Justin Bieber siempre había mantenido su cara fuera de las agujas de tinta. Pero eso ya es pasado. Ha recibido el 2019 con un nuevo tatuaje en su rostro.

El lugar que ha elegido ha sido la ceja derecha y sobre ella se puede leer una sola palabra: "Grace". Esto significa "Gracia" en ingles y está relacionado con la devoción religiosa que este tiene. Normalmente esta palabra se usa en los rezos y oraciones.

Está claro que el cantante no deja de sorprendernos aunque por sorpresa de su seguidores, no ha sido el propio Justin quien ha fardado de tatuaje. Lo ha hecho publico su tatuador, Jon Boy, que cuenta con la experiencia de tatuar a más de un famoso como por ejemplo a la esposa del cantante, Hailey Baldwin. Esperemos que Justin Bieber no se arrepienta alguna vez de habérselo hecho.

