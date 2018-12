23 dic 2018

Compartir en google plus

Hace poco que Justin Bieber y Hailey Baldwinse dieron el 'sí, quiero' y no pueden estar más felices. Son muchas las ocasiones en las que la pareja ha mostrado a través de Instagram lo unidos que están. Y ahora, parece que han decidido ampliar la familia que acaban de formar.

Pero no, no estamos hablando de la llegada de un bebé. Al menos no por el momento. El cantante y la modelo han dado la bienvenida a la familia a Oscar Bieber, un pequeño perrito que ha llegado justo antes de Navidad.

"Conoced a nuestro perro. Se llama Oscar", ha escrito Justin Bieber en una imagen. Y es que, no hay duda de que a ambos se les cae la baba con el cachorro. Cada paso del animal está siendo grabado y compartido con sus seguidores.

Más noticias sobre Justin Bieber...

- ¿Justin Bieber se retira de la música?

- Justin Bieber devastado tras la crisis nerviosa de Selena Gómez

- El manager de Justin Bieber temía que el cantante muriera por sobredosis