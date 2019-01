4 ene 2019

Compartir en google plus

Han pasado más de dos años de la trágica muerte de Cristina ‘La Veneno’. Un desenlace que, a pesar de estar envuelto en misterio, finalmente fue considerado muerte natural en el informe de la autopsia. Los forenses encargados del estudio del cadáver, aseveraron no haber apreciado muestras criminales. Aunque su familia y amigos más cercanos acataron las conclusiones, todos estaban convencidos de que las piezas no encajaban. Mantuvieron desde el inicio que el fallecimiento de Cristina fue violento y provocado e iniciaron la lucha para conseguir las pruebas que confirmaran su teoría. Nada hacía pensar que lo lograrían. Hasta hoy.

Esta revista ha podido certificar que el pasado 27 de noviembre se presentó en el juzgado que archivó las diligencias un informe forense elaborado a petición de la madre de ‘La Veneno’ en el que se concluye que fue asesinada. El documento al que Corazón ha tenido acceso en exclusiva, suplica al juez que reabra el caso al entender que se cometieron irregularidades en el análisis del fallecimiento y que se pasaron por alto detalles que evidenciarían la verdad sobre los últimos minutos con vida de la artista.

Intentó zafarse de su asesino

El informe, realizado por el prestigioso forense Luis Frontela -también participó como facultativo en el execrable crimen de las Niñas de Alcà sser-, combate las conclusiones arrojadas en la autopsia realizada al cadáver el 16 de noviembre de 2016, prestando especial atención a los elementos que confirmarían que alguien quiso acabar -y así lo hizo- con la vida de Cristina. Resalta la información inconclusa que se ofreció entonces, como el número de hematomas y la localización de los mismos "en el TAC realizado se informa de hematomas subdurales que se mencionan en plural, sin indicar su número, localizaciones, tamaños y características".

El cuerpo presentaba hematomas por haberse defendido

Así pues, Frontela asegura que hay indicios suficientes para considerar que la muerte fue violenta y que, incluso, la fallecida intentó defenderse de su agresor hasta el último momento: "hubo acción de defensa. Por ejemplo, se observan hematomas en el dorso de los dedos índice y corazón de la mano izquierda. Estos hematomas no tienen aspecto de corresponder al apoyo de la mano en el suelo, sino a que un objeto contuso le golpeó en esos dedos cuando la víctima trató de defenderse interponiendo la mano". No sería cierto, como así reza en el informe presentado ante el juzgado, que en el cuerpo de la víctima no hubiera "lesiones de lucha o defensa", como se expone en la primera autopsia.

Hematomas muy sospechosos

Así mismo, el forense Luis Frontela advierte que, tras analizar las fotografías realizadas al cuerpo inerte de la estrella televisiva de la década de los noventa, se han hallado "esquimosis (hematomas) evidentes en el lado derecho del labio inferior, en la mejilla derecha y en las extremidades inferiores".

La defensa de la familia, encargada al despacho de abogados de Cinthya Ruiz, solicita la reapertura inmediata del caso, además de requerir al juzgado que se les entreguen "todas las muestras obtenidas del cadáver, así como todas las fotografías que aún se conserven" con el fin de realizar un informe más exhaustivo junto al profesor Carlos Perezagua.

La Veneno en la portada de su libro. pinit

¿Quién acabó con su vida?

Su familia siempre consideró que la muerte de Cristina no había sido fortuita. Estaban convencidos de que tras el triste final se encontraba la presencia de alguien que quiso matarla. Si bien es cierto que la credibilidad del personaje era residual, la publicación de un libro autobiográfico pretendía descubrir relaciones sentimentales de la artista con el poder. Unas insinuaciones que la familia vincula con su desenlace.

Sin embargo, también en su punto de mira se encuentra un examante con el que Cristina había mantenido una relación altamente tóxica. Aunque todos los que en su momento fueron señalados mantuvieron una firme coartada, la reapertura del caso puede cambiar su suerte. Si se demuestra que en el cuerpo de ‘La Veneno’había restos biológicos de terceros, podría reducirse la búsqueda: "nosotros no queremos señalar a nadie, pero sí exigimos que se reabra el caso y se juzgue al asesino de Cristina. El informe es lo suficientemente sesudo para poder considerar la teoría del asesinato. Y así lo esperamos", explica un portavoz de la familia.

Más noticias relacionadas...

- La Veneno, la más buscada en Google por los españoles en 2016

- 7 frases por las que recordar a La Veneno

- Fallece La Veneno tras unos días en el hospital