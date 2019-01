9 ene 2019

Compartir en google plus

El pasado viernes, les adelantábamos que el caso de la muerte de La Veneno, hallada sin vida hace un par de años, se reabriría tras la presentación, por parte de su hermana, Mari Pepa Ortiz, de un informe del forense en el que hay indicios de que esta fue asesinada.

Dos meses atrás, la propia Mari Pepa hablaba ya, en las redes sociales, de que esto podía suceder. Lo hacía sosteniendo que su hermana, horas antes de que le quitasen la vida, había pedido auxilio y no se le proporcionó. Una tesis que lleva sosteniendo desde que se encontraron muerta a Cristina.

La muerte de mi hermana no es un circo"

"Cristina pidió socorro horas antes de que la matasen. La muerte de mi hermana no es un circo es una muerte que se cometió de forma terrible con mucha crueldad y la policía tiene que dar explicaciones", escribió entonces, añadiendo: "Tengamos la esperanza en la justicia. Aún no se ha terminado lo que no se empezó".

Unas palabras que tienen continuidad, ahora, en la apertura de ese caso con el fin de demostrar lo que no pocos se aventuraron a predecir en aquel noviembre de 2016: que estábamos ante una muerte violenta.

Más noticias de La Veneno...

- La Veneno, la más buscada en Google por los españoles en 2016

- 7 frases por las que recordar a La Veneno

- Fallece La Veneno tras unos días en el hospital