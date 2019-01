4 ene 2019

Merche está tomándose un respiro, pero no de la música, sino de lo que ha sufrido con las deudas que tiene con Hacienda. La cantante había contraído, nada más y nada menos que, más de un millón de euros con Hacienda. Atraviesa uno de los peores momentos de su vida, pero esto empieza a cambiar.

Para poder saldar esta deuda, tenía que poner a la venta su casa. Y es una decisión muy difícil de asumir. Ahora, un tema compuesto por ella es el tercero más votado en la selección de canciones para Eurovisión: 'La clave'. En su perfil de Instagram lo anunciaba ella oficialmente diciendo: "Feliz!! La Clave la tercera más votada!! Muchas gracias!! Ya puedo deciros que soy autora de esta canción".

Y la verdadera clave es que la va a interpretar Natalia. "Estamos encantados de que la defienda una artista como Natalia", decía Merche. Entre las otras canciones finalistas están 'Muérdeme', interpretado por María, y 'Hoy Vuelvo a reír otra vez' por Noelia.

Esta gran oportunidad que se le ha presentado a Merche hará que, al menos de momento, no tenga que poner a la venta su casa. Lo cierto es que ha pesar de los malos ratos, no ha dejado nunca de lado su música, y sigue conquistando el corazón de quienes la siguen. Pero el corazón que realmente está con ella, y muchos no hubiesen apostado que llegase hasta aquí, es el de Arturo Requejo. De momento, y como siga así, 2019 tiene pinta de ser el año de Merche.

