4 ene 2019

Nacho Vidal ha sido uno de los iconos pornos del momento. Por eso, asegura que no tiene miedo a hablar de sexo. Sin embargo, miles de personas se preguntaban cuál era la verdadera orientación sexual del actor porno, de la que no había hablado hasta ahora.

En una entrevista para 'Play Ground', Nacho Vidal ha asegurado que para él el sexo no tiene sexo masculino ni femenino: "A mí todo lo que me la pone dura me lo follo, me da igual. Todo lo que me excita y siento una erección me lo follo, sin mirar si tiene barba, si tiene el pelo largo o si pesa 200 kilos", comenzaba a explicar.

Asegura que para él el sexo es importante, lejos de tomarlo como un trabajo. En su vida personal, lo practicaba tres veces al día: "Yo hacía el amor con mi mujer mínimo tres veces al día y estuve 16 años de relación". Unas declaraciones que, sin duda, no han dejado indiferente a nadie.

Más noticias de Nacho Vidal

- Nacho Vidal gana la batalla judicial y consigue el cambio de sexo de su hija

- Nacho Vidal denuncia abuso sexual en una clínica de Colombia

- La clínica desmiente el abuso a Nacho Vidal y añade que "se fue sin pagar la factura"