18 mar 2019

Nacho Vidal se convirtió en protagonista de todos los medios de comunicación hace tan solo unas semanas tras difundirse a través del medio 'El Nacional.Cat', que uno de los actores porno más importantes padecía VIH. En seguida, las alarmas saltaron y aunque ne un principio el susodicho no se pronunció, no tuvo más remedio que responder así a las preguntas.

"No sé de dónde sacas la info, pero es de muy mal gusto. No diré nada, gracias", declaraba. La madre del actor porno, tuvo que intervenir y dejar claro que su hijo no padecía VIH: "Esto no es algo que se publica a través de fidedignas, pero no es para nada cierto que mi hijo tenga VIH", desmentía la noticia a través de 'Jaleos'.

Unas semanas después Nacho Vidal quiso acercarse un poco más a sus seguidores a través de Instagram, donde contestó a varias preguntas entre las que destacaba la de cómo se encontraba actualmente su estado de salud: "Soy una persona fuerte y sana. Mi salud es estupenda", concluía.

Antes de esto, el actor porno no quiso dar ningún tipo de declaraciones al respecto. Esto provocó que miles de personas del mundo del porno alertaran sobre esta información, obligando a todos aquellos que mantuvieron relaciones sexuales con Nacho Vidal a que se hicieran las pruebas necesarias para descartar tener cualquier tipo de enfermedad.

