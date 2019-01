4 ene 2019

Justo cuando comenzaba el 2109, Paula Echevarría publicaba en sus redes una declaración de amor a su pareja Miguel Torres. "Gracias por buscarme... por querer que confiara en ti... por querer demostrarme que valía la pena... por tu paciencia, por tu esfuerzo, por ESTAR, así en mayúsculas, por sumar, siempre.... por ser amigo, pareja, amante, enfermero, cocinero y lo que haga falta... por abrir los 1.000 candados que le había puesto a mi corazón, despacio, con cuidado, con hechos, con mucho amor. Estoy TAN orgullosa de ti mi amor! No solo has estado a la altura de las circunstancias, que no eran ni pocas ni fáciles, sino que has estado muy por encima de ellas... después de lo que me has dado tú este año solo mereces que te quiera con locura el resto de mi vida! FELIZ PRIMER ANIVERSARIO! Te adoro!!! MÍO".

Inmediatamente, fueron muchos lo que dieron por sentado que las palabras de la asturiana eran la crónica de una boda anunciada, el que sería su segundo enlace tras fracasar con David Bustamante.

'Corazón' se ha puesto en contacto con la actriz que, con el sentido del humor que le caracteriza, pone de nuevo los puntos sobre las íes. "¿Pero de dónde sacan todo esto? Yo estoy muy tranquila y feliz. ¡Pero en un mes me han sacado una crisis, un embarazo y una boda! ¡Madre mía!", afirma entre risas a esta revista. Según la actriz, "esto era una felicitación de aniversario, no de boda. Estamos muy felices pero no me voy a casar", concluye rotunda.

