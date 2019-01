1 ene 2019

No es la primera vez que Paula Echevarría proclama su amor por Miguel Torres usando las redes sociales. Pero, quizás, las palabras de anoche fueran las más románticas que se recuerdan que le haya dirigido, en público, desde que hace un año se destapara su relación sentmental.

Por supuesto, las miradas de miles de personas estaban puestas en su Intagram y en cómo celebraría la primera Nochevieja con el futbolista y el estilismo que llevaría -y cuyos detalles puedes ver aquí-. La actriz, no cepecionó. Porque 2018 ha conseguido que vuelva a confair en el amor y quiso agradecerlo con un romántico mensaje.

Lo hizo no con una foto de su 'look' -esa la compartió en sus 'stories'- sino al lado de una imagen en blanco y negro en la que se la puede ver en los brazos de Torres mientars este le da un beso en la frente.

"Gracias por buscarme.. por querer que confiara en ti.. por querer demostrarme que valia la pena.. por tu paciencia, por tu esfuerzo, por ESTAR, asi en mayúsculas, por sumar, siempre.. por ser amigo, pareja, amante,.. enfermero, cocinero y lo que haga falta.. por abrir los 1000 candados que le habia puesto a mi corazón, despacio, con cuidado, con hechos, con mucho amor...", comienza lo que es una declaración de amor en toda regla.

"Estoy TAN orgullosa de ti ¡mi amor! No solo has estado a la altura de las circunstancias, que no eran ni pocas ni fáciles, si no que has estado muy por encima de ellas...", prosigue antes de finalizar: "Después de lo que me has dado tu este año solo mereces que te quiera con locura el resto de mi vida. FELIZ PRIMER ANIVERSARIO. Te adoro. MÍO.

Estas palabras llegan en medio de los rumores de una posible boda que tendría lugar en 2019, siempre y cuando Miguel encontrase un equipo en Madrid. Unas informaciones que, por el momento, no han sido ni confirmadas ni desmentidas por ninguno de los dos.

