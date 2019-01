5 ene 2019

Compartir en google plus

Luis Cepeda ha vuelto a convertirse este viernes en el centro de la polémica, después de que una polémica petición en Twitter se volviese en su contra. Una polémica que dio comienzo después de que el cantante pidiese en Twitter si alguien podía diseñar una imagen promocional con lugares y fechas de los conciertos de la gira de su disco 'Principios'.

"Hola, ¿alguien que se anime a hacer un cartelito así guay para Instagram con todos los conciertos?", preguntaba entonces el cantante a través de uno de sus tuits. Una petición que no ha gustado a todos y tras la que se siguieron numerosas críticas al cantante: "Me parece muy triste que se pida gratis una cosa que para muchos es un trabajo y viven de ello", le respondía uno de sus seguidores.

Hola, alguien que se anime a hacer un cartelito así guay para IG con todos los conciertos? — Luis Cepeda (@cepedaoficial) 4 de enero de 2019

Un comentario al que Cepeda llegó a responder: "Me parece muy triste que comentes sin tener ni puta idea. Si alguien hace un cartel y lo subo se menciona al autor, y ahora mismo estoy rechazando menciones en Instagram de publicidad por valores superiores a 10.000 euros porque no me gusta hacer publicidad" aseguraba el cantante en un mensaje que posteriormente borró, pero que siguió propagándose por las redes.

Hola, Cepeda. Como estás tan a favor de que la gente trabaje gratis (a cambio de ser mencionado) me he descargado tu disco de forma pirata. Pero no te preocupes que aquí tienes tu mención: @cepedaoficial.

Un saludo. pic.twitter.com/Xrn4CLvlUP — JuanitoLibritos (@JuanitoLibritos) 4 de enero de 2019

También ha habido cabida para cientos de memes a través de los que muchos usuarios han burlado la actitud del gallego.

Tras ver el alcance de la polémica Cepeda ha decidido poner fin a la misma con un tuit en el que pide perdón a todo el que se haya sentido ofendido: "Mis disculpas a todas las personas que se han ofendido. La intención del tuit era interactuar con personas que les gusta hacer los carteles. No pedir trabajo gratis. Hasta mañana", ha concluido el 'extriunfito'.

Mis disculpas a todas las personas que se han ofendido. La intención del tweet era interactuar con personas que les gusta hacer los carteles. No pedir trabajo gratis. Hasta mañana. — Luis Cepeda (@cepedaoficial) 4 de enero de 2019

Más noticias relacionadas...

- Luis Cepeda ya tiene una nueva ilusión

- ¿Hay reconciliación entre Aitana Ocaña y Luis Cepeda?

- Cepeda y Marilia, ¿nuevo acercamiento en Operación Triunfo?