7 ene 2019

Me fascina el personaje llamado Isa Pantoja o Chabelita. Es la exaltación viva del amor y, pese a su juventud, cuenta en su haber con una notable experiencia.

Protagoniza una vida libre y publica sin condicionamientos, aparentemente, sociales o familiares. No canta, no baila, no se le conoce profesión definida, ni trabajo declarado.

Se dice que es muy inteligente y que habla muy bien idiomas, pero adolece de cierta cultura general básica a juzgar por algunas recientes respuestas, a no ser que quiera despistar, porque su sentido del humor no he sabido calibrar y mucho menos descubrir, aunque reconozco su facilidad para generar noticias permanentemente.

