8 ene 2019

Ni con Omar Montes ni con Asraf Beno. Chabelita Pantoja está sola. Era ella misma la que así lo confirmaba en el día de ayer con un tuit en el que pedía que se dejase de hablar de quién era su pareja, advirtiendo que, en estos momentos, está soltera y sin compromiso. Vamos, que si hubo algo con Asraf este fin de semana, en ese encuentro en el que se presentó Omar y tuvo que intervenir la Guardi Civil, no es nada serio.

"No estoy con NADIE. Con mi madre y mi hijo. Y asi seguirá siendo. Sin poner etiquetas. No es que no sea clara es que no tengo relación", sentenciaba antes de lanzar un recadito, claramente dirigido a la prensa: "Ustedes siempre me tienen que sacar mierda para verme con alguien".

¿Los motivos? Aún no los ha explicado y no sabemos si los habrá, pero lo cierto es que ha tenido un final de año de lo más movidito, con un posible 'affaire' con el fotógrafo Jordi Martín incluido. Quizás esa visita de Jordi a su casa, a altas horas de la madrugada tras bailar en una discoteca de Las Rozas, haya sido lo que ha hecho saltar la relación, llena de idas y vueltas, por los aires.

Sí llama la atención que, en su mensaje, deje claro que está con su hijo y con su madre. Sí, parece que lo que sí que marcha es la relación con la tonadillera, con quien ha protagonizado titulares polémicos en los últimos años, pero quien parece estarle prestando su apoyo en medio de toda esta maraña mediática.

Llama la atención también que ayer por la tarde, antes de ultimar su marcha a la casa de Guadalix de la Sierra, donde participará con Irene Rosales en 'GH Dúo', su hermano, Kiko Rivera, realizara un bolo precisamente con Omar.

Kiko, preguntado por la prensa por la relación de este y su hermana, era claro: "Lo que tengan entre ellos, tendrán que hablarlo ellos". No se mete. Pero sí quiso poner de manifiesto que se encuentra en un buen momento con Chabelita, que lo normal entre hermanos es que haya broncas y discusiones como esas de las que hemos sido testigos.

Ahora, sin nadie a su lado -o eso dice-, tendrá tiempo para hacer campaña a favor de Kiko e Irene para que lleguen lo más lejos posible en un 'reality' que comienza este mismo martes, en 'prime time', en Telecinco.

