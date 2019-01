7 ene 2019 angie calero

Compartir en google plus

Parece que lo único que ha conseguido Julio Iglesias en el proceso de filiación que Javier Sánchez Santos inició en septiembre de 2017 es que la vista oral del juicio -que tendrá lugar el próximo 4 de marzo- se celebre a puerta cerrada. Con el fin "de garantizar así la protección de la intimidad y vida privada de las partes", el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Valencia comunicaba esta semana a los abogados del cantante y de Sánchez su decisión.

Esta medida responde a una petición que los letrados de Iglesias sugirieron al juez que lleva el caso el pasado mes de octubre. A través de un escrito, la defensa de Iglesias pedía que, al tratarse de un tema morboso y "dada su situación de personaje público", la vista fuera a puerta cerrada. Las audiencias siempre son públicas, pero en determinados casos, sobre todo cuando se trata de temas delicados, el juez permite que se celebren solo en presencia de las partes implicadas.

Así, y suponiendo que acuda al juicio, Julio Iglesias evitará las miradas y comentarios de curiosos al verle sentado en el banquillo de los acusados, y también la presencia de periodistas dentro de la sala de la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Aunque Fernando Osuna, abogado de Javier Sánchez, cree que el cantante no se personará en la vista: "Me da la impresión de que no va a venir, quizá por eso le han concedido que sea a puerta cerrada, para ver si así viene". A Osuna le da igual "que el juicio sea a puerta abierta o cerrada", pero sí considera que la medida es "desproporcionada" porque este caso es de dominio público y ya se ha llevado a los tribunales en otras ocasiones. Dice que la presencia de Iglesias en el juicio es irrelevante, que lo importante es "demostrar que es el padre biológico de Javier".

Lee la información completa en ABC.

Más noticias de Julio Iglesias...

- Julio Iglesias estudia emprender medidas legales contra Makoke

- Julio Iglesias: padre forzoso

- Julio Iglesias se niega a hacerse la prueba de ADN