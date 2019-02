22 feb 2019

Nuevo giro en la batalla judicial de Javier Santos por ser reconocido como hijo de Julio Iglesias. El Juzgado de Primera Instancia número 13 de Valencia no permitirá comparar el ADN de la descendencia del cantante con el del demandante, a la vez que sostiene que estos no están obligados a hacerse dicha prueba "al no ser estos parte en el presente procedimiento y, en tal medida, no recaer sobre los mismos carga alguna de someterse a esta clase de prueba", indica. El juez considera que la negativa del cantante a la comparación de su muestra biológica con el valenciano es muy significativo y, a la vez, sostiene que es desfavorable para Iglesias.

De esta forma, la sentencia estaría a punto de resolverse y podría ser declarado hijo del artista internacional muy pronto y, aunque sería una noticia satisfactoria para Javier Santos, este tiene pensado recurrir la decisión de no solicitar pruebas de ADN. El demandante y su abogado, Fernando Osuna, consideran que para determinar la condición de hermanos debería permitirse esa prueba y poner esa situación en orden genético y biológico.

Una prueba válida

El letrado que representa los intereses de Santos recuerda que ya existe una prueba biológica que "confirma que Javier Santos y Julio José Iglesias son hermanos", en referencia a la prueba realizada por la defensa con los restos extraídos de una botella de agua que sustrajeron cuando Julio José hacía windsurf, tal y como él mismo explicó a Corazón. Ese análisis atribuía a Iglesias la paternidad del demandante en un 99 por cierto. "El Juzgado le ha dado validez a esta prueba pese a que ahora no permite que Julio José Iglesias venga a hacerse la comparación de ADN con Javier Santos", explica su abogado.

Tendremos que esperar un poco para conocer la resolución del juez y saber si efectivamente constata que Javier Santos es hijo de Julio Iglesias, aunque su ADN nunca haya sido cotejado oficialmente, tal y como sucedió con Pepe Navarro y Alejandro Sánchez, hijo de Ivonne Reyes.

