7 ene 2019

Este fin de semana, 'Socialité' ofrecía unas imágenes en las que se podía ver cómo Lara Dibildos se besaba, en medio de una fiesta, con Hugo Castejón, ex de Marta Sánchez y hombre con el que Miriam Sánchez habría tenido un flirteo tras romper con Carlos Lozano.

La revista 'Diez Minutos' ha hablado con ella para que aclare esas instantáneas que sorprendían a espectadores y medios hace un par de días. La actriz, no desmiente lo que se ve, pero sí que entre ellos hubiera una noche de pasión, como se habría apuntado.

"Hubo un beso pero nada más", son las palabras con las que desmiente, primero que haya una relación entre ellos y, segundo, que se marcharan juntos a casa de alguno de los dos una vez finalizada esa fiesta de Fin de Año en la que fueron tomadas las imágenes.

"Hoy por hoy no tengo ninguna ilusión y si la tuviera no me importaría reconocerla", añade Lara, que es cierto que siempre ha hablado sin problema de sus aventuras sentimentales. Así que, sigue soltera y sin compromiso, pero sin cerrar la puerta al amor.

