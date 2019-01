8 ene 2019

Por mucho que nos guste nuestro trabajo, todos tenemos problemas alguna vez. Es lo que le ha pasado a Esperanza Gracia, aunque por desgracia sus problemas han sido grabados y ya están en las redes sociales. La vidente aparece cada día a eso de las doce de la noche para leer el futuro a aquel que esté interesado.

Sin embargo, la noche de reyes no fue una cualquiera para Esperanza. Hablaba a sus telespectadores de la magia de la Navidad y aunque su charla estaba pareciendo muy entretenida, un problema técnico acabó por hacer que perdiera los nervios.

Al parecer, los cámaras y ella no se pusieron de acuerdo y la vidente no terminaba de mirar a la cámara adecuada que le estaba grabando en ese momento. "No, es la cámara, que me están haciendo así como si no supiera yo cuál es el piloto rojo después de treinta años ¡Hay que ver!", afirmó.

Su reacción se convirtió en viral rápidamente ya que nunca antes habíamos visto a la vidente perder de esa manera los papeles en pleno directo en su programa. Un fallo técnico que, sin duda, se recordará durante mucho tiempo.