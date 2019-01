8 ene 2019

Han pasado casi 25 años y Victoria Beckham no ha sido capaz de perdonar a Mel B. Así que, lo que hizo esta última, pensarán, fue terrorífico. Pues basta ya de especulaciones, porque ella misma acaba de dejar al descubierto qué es lo que pasó, tan terrible, como que la Spice pija abriera una brecha entre ellas.

Mel B acaba de lanzar su biografía y ha confesado que fue un problema con un novio suyo en la playa lo que provocó el mal rollo entre ellas. Concretamente, un excremento de este a la orilla del mar. Como lo leen. Al parecer, este hizo sus necesidades en la arena y, posteriormente, se adentró en el agua para limpiarse. Victoria lo vio como algo intolerable

Todo sucedió en Hawái, con todas sus compañeras como testigos del episodio. Y este hombre, llamado Nalu, natural de la esa isla y que Mel había conocido mientras recogía cocos, sembraría una enemistad que llega hasta nuestros días.

Desde ese momento, la relación se deterioró hasta tal punto que la señora Beckham se habría negado a realizar una gira conjunta y es la que más impedimentos ha puesto siempre que se ha planteado realizar algún reencuentro entre una de las bandas más populares de los años 90.

Por si esto fuera poco, Mel B tuvo un gesto durante el pasado Halloween que va a hacer que la reconciliación sea misión imposible. Ella y su pareja se disfrazaron de David y Victoria Beckham. Por si no fuera poco, Mel sostenía una pancarta en la que se podía leer: "No, no voy de gira".

