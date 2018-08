28 ago 2018

Mel B, la que fuera Scary en el legendario grupo de las 'Spice Girls' ha decidido tomar las riendas de su vida intentando poner fin a sus problemas y traumas personales. Y es que la cantante ingresará voluntariamente en una clínica de desintoxicación para intentar superar su adicción al alcohol y al sexo.

Una noticia que ha hecho pública a través de un difícil comunicado en el que asegura: "Los últimos seis meses han sido increíblemente difíciles para mí. He estado trabajando junto a un escritor en mi libro, Brutally Honest (Brutalmente honesta) y ha sido increíblemente traumático revivir una relación sentimental con tantos abusos y enfrentarme a tantos asuntos dolorosos de mi vida. Estoy siendo muy honesta sobre el hecho de beber para paliar mi dolor, pero esa es solo una manera con la que mucha gente enmascara lo que realmente ocurre", escribe Mel B.

Unas duras palabras que ha recogido el diario 'The Sun' y en las que anuncia su intención de entrar a partir de septiembre en un centro de desintoxicación para recuperarse del trastorno de estrés postraumático que sufre.

Una pesadilla que para ella comenzó hace más de dos años, cuando tuvo lugar su separación de Stephen Belafonte con quien se casó en Las Vegas en 2007 y quien abusó de ella durante los años que duró su matrimonio. Un matrimonio en el que también hubo amenazas, agresiones y en el que llegó a obligarla a realizar tríos con la niñera de sus hijos. Hechos muy graves que la propia Mel B relató tiempo después y que acabaron con la ex Spice Girl pagando una pensión a su exmarido durante tres años más una cantidad de 7,4 millones de euros para lograr dejar atrás su pasado.

Hoy Mel B ha conseguido dar un primer paso hacia su recuperación con su comunicado en el que también confiesa: "Todavía sufro, pero si puedo sacar un rayo de luz del dolor del trastorno por estrés postraumático y de todo lo que hacen hombres y mujeres para enmascararlo, lo haré. Hablo de esto porque es un problema de gran magnitud para hombres y mujeres". (...) "No soy perfecta, nunca he pretendido serlo. Pero estoy trabajando en una mejor versión de mí misma por mis hijas, a las que amo más que a mi vida, y para todos los que me han apoyado", concluye la cantante.

