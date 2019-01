9 ene 2019

'La Voz' ya está en marcha en Antena Tres y el pasado lunes y martes pudimos ver cómo se desenvolvieron los nuevos 'coach' de este 'talent show'. Por el momento, Pablo López es el único que tiene cuatro integrantes en su grupo, dejando a Luis Fonsi, Paulina y Antonio Orozco con tan solo dos en cada grupo.

Sin embargo, aunque la noche para el cantante andaluz fue muy buena, tuvo una sorpresa que le dejó un poco tocado. No se esperaba que su amiga del alma, Noelia Cano, con quién compartió academia de 'Operación Triunfo' (recordemos que Pablo López fue un triunfito hace diez años), participó.

Cantó y aunque su 'feeling' y amistad con Pablo es innegable, este no se dió la vuelta para elegir su voz. "¡No me lo puedo creer! Pero chiquilla, ¿como no me has dicho nada?", exclamaba el cantante al darse la vuelta para conocer a la eliminada.

"Es Noelia Cano. Estuve encerrado en un sitio 80 días con esta mujer. Estoy un poco enfadado con ella, porque no la he reconocido. Tiene el acento de Mislata y no lo he podido escuchar. Me hubiera ido con ella al fin del mundo", explicaba.

Aunque Noelia Cano salió del plató un tanto decepcionada, aseguró que no dejaría de intentar su sueño por entrar en el mundo de la música. "Ya sabes lo duro que es esto. Me ha dado alegría verte pero me has roto un poco el alma", concluía Pablo López.

